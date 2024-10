“Non pensavo che la candidata di destra Elena Ugolini fosse così codarda da fuggire e rifiutare i confronti pubblici con Michele De Pascale. Se vuole evitare lui, visto che mi cita sempre, faccia un confronto con me. Scelga data e ora. Se non la conosci, l’Emilia-Romagna non puoi guidarla”. Così l’ex presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, oggi europarlamentare, si è espresso per criticare la candidata di centrodestra alla Regione, dopo che Ugolini ha rifiutato confronti con il principale avversario alla sucessione di Bonaccini.



Parole che non sono piaciute a Fratelli d’Italia, che ora pretende le scuse dell’europarlamentare.

“Non ci sono parole per commentare le vergognose parole di Stefano Boanccini. I modi definiscono le persone e quelle di Bonaccini sembrano più minacce che inviti”.

A replicare è Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia e candidato al consiglio regionale per la lista Lega Popolo della Famiglia,

“Una pessima figura per l’ex Governatore fuggito a gambe levate in Europa. Proprio per questo si occupi di Europa e lasci al suo sodale De Pascale la scena. Evidentemente per Bonaccini la candidatura di De Pascale è tanto debole da doverlo costringere ad invasioni di campo. Sorridiamo di fronte l’ipocrisia del PD, così attenta a parole ai diritti delle donne e così spregevole nei riguardi di chi non la pensa come loro. Chieda Scusa Bonaccini e smorzi i toni. Questi sono inaccettabili.”