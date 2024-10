La prevenzione dell’ictus cerebrale continua senza sosta. A.L.I.Ce Ravenna ODV, in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl della Romagna e con il sostegno di CNA Ravenna, organizza una giornata di screening gratuito per la prevenzione dell’ictus cerebrale sabato 19 ottobre 2024, presso la Casa della Comunità di Russi, in via Trieste n. 5, dalle ore 9.30 alle 12.30.

L’ictus cerebrale rimane una delle principali cause di disabilità e mortalità in Italia, ma può essere prevenuto attraverso diagnosi precoce e uno stile di vita sano. Questo evento rappresenta un’opportunità importante per effettuare uno screening completo e gratuito, essenziale per individuare e gestire i principali fattori di rischio.

Parlano i dati: durante il recente screening organizzato ad agosto a Marina di Ravenna 10 partecipanti sono risultati con valori di glicemia alta e 6 con pressione arteriosa elevata, tutti mai trattati precedentemente con farmaci. Il 21% dei partecipanti ha presentato livelli di colesterolo totale superiori alla norma, ed è stata rilevata una significativa aritmia in uno dei presenti.

Allo stesso modo, nel nuovo screening in programma a Russi i partecipanti potranno usufruire dei seguenti servizi: misurazione della pressione arteriosa, rilevazione di eventuali aritmie, controllo dei livelli di glicemia e colesterolo. Sarà inoltre possibile parlare con un neurologo per approfondimenti e ricevere consigli su uno stile di vita sano. Al termine dello screening, ciascun partecipante riceverà una scheda personalizzata del proprio rischio individuale, utile per monitorare la salute e prevenire potenziali ictus.

Questo evento mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dell’informazione. A.L.I.Ce Ravenna e i suoi partner hanno organizzato questa iniziativa affinché la salute della comunità resti sempre al centro dell’attenzione. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi telefonando al numero 331.1304368, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra A.L.I.Ce Ravenna, Ausl della Romagna, Distretto di Ravenna e CNA di Ravenna.