Bonaccini a Ravenna chiude la campagna elettorale del Partito Democratico

Chiusura della campagna elettorale in vista del voto di domenica. A Ravenna il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha incontrato le tre candidate del territorio Ouidad Bakkali, Manuela Rontini ed Eleonora Proni e i sindaci dei Comuni della provincia. Un incontro per riassumere i temi al centro del programma della coalizione guidata dal Partito Democratico e durante il quale non sono mancate critiche alla legge elettorale, così come un presidio degli animalisti, che sono tornati a chiedere una soluzione non cruenta alla questione daini a Volano e nella Pineta di Classe, un tema sul quale però gli amministratori non si sono sbilanciati.