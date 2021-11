Bilancio in rosso. Asp: “Colpa soprattutto della scelta politica di lasciare al privato i posti letto convenzionati” | VIDEO

I problemi di bilancio dell’Asp derivano in gran parte dalla decisione di assegnare al privato, a In Cammino, i 112 posti letto del Fontanone. Per la prima volta da quando è iniziato il dibattito politico attorno ai bilanci dell’Azienda Servizi alla Persona, la dirigenza dell’Asp risponde sulla difficile situazione economica dell’ente. Una risposta che indica proprio nella politica uno dei principali colpevoli per un passivo che quest’anno supererà i 660 mila euro. Sarà il quarto anno consecutivo chiuso in grave perdita.