Fuori casa di Ilenia i biglietti di altre donne che hanno subito violenza. Arianna chiede di incontrare il padre

Palloncini, mimose, fiori, lettere. A fianco del cancello che porta ai garage di via Corbara 4 in molti in questi giorni stanno tornando a lasciare un pensiero per Ilenia Fabbri, dopo le confessioni dell’ex marito e del complice e il flash mob in Piazza del Popolo di domenica pomeriggio. Biglietti da parte di conoscenti, gente del quartiere, parenti, amiche, donne che come Ilenia hanno subito violenza e si confessano. Come Ilenia hanno vissuto a stretto contatto con un uomo che non ha esitato a metterle le mani addosso e a maltrattarle su più fronti.