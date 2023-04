Blacks – Real Sebastiani atto terzo. Mercoledì alle 20.30 in terra sabina si giocherà la terza sfida della stagione tra le due squadre e in palio ci sarà il primo posto.

Vincendo, Rieti metterebbe più di una ipoteca sulla vittoria del girone avendo già vinto all’andata, mentre i Raggisolaris sbancando il parquet laziale e ribaltando il -2 dell’andata, si porterebbero a due lunghezze dalla capolista che riposerà domenica 16 aprile, potendo poi puntare al primato nelle restanti quattro giornate di campionato.

Di sicuro sarà un match intenso e combattuto come dimostrano i due precedenti stagionali: in campionato la Real Sebastiani ha vinto 82-80 a Faenza e in semifinale di Coppa Italia 74-72. In entrambe le volte il canestro decisivo è stato segnato negli ultimi secondi.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) su LNP Pass.

L’AVVERSARIO Se fosse un romanzo, Blacks – Real Sebastiani sarebbe in thriller avvincente, di quelli che tengono il lettore in tensione fino all’ultima pagina. Domani andrà in scena a Rieti l’ennesimo capitolo di questa avvincente storia che vedrà affrontarsi le prime della classe del girone C, partita disputatasi già due volte in stagione e con l’epilogo andato sempre a favore dei reatini, bravi a conquistare la vittoria negli ultimi secondi con un canestro di Tomasini, in entrambe le occasioni.

In campionato finì 82-80 per la Real Sebastiani con canestro a fil di sirena, mentre nella semifinale di Coppa Italia i Blacks persero 72-74 vedendo l’ultimo tiro sbattere sul ferro del canestro. Tanti indizi che fanno pensare che sarà un match molto combattuto anche quello di domani anche perché in palio ci sarà il primo posto, ancora alla portata dei Raggisolaris.

La Real Sebastiani si presenta dopo il ko casalingo con Jesi arrivato a 95 centesimi dalla fine dopo aver dilapidato un vantaggio di oltre dieci punti negli ultimi cinque minuti, perdendo per la terza volta nelle ultime quattro gare considerando anche la Coppa Italia. I laziali saranno dunque molto determinati, perché vincendo ipotecherebbero il primo posto avendo il doppio confronto a favore con i faentini.

Rispetto alla gara di Coppa Italia, nel roster reatino ci sarà l’under Samuel Valente, centro classe 2003 di 2.08 metri arrivato dal Kleb Ferrara, formazione di serie A2 ritiratasi dal campionato. Proprio gli under nella coppa hanno mostrato le loro qualità, con la guardia Lorenzo Piccin che è stato protagonista in fase offensiva così come Alessandro Ceparano in difesa.

Riguardo ai senior, la squadra di coach Sandro Dell’Agnello ha ben nove giocatori da poter ruotare e nell’ultimo precedente con Faenza ad andare in tribuna furono il pivot Giordano Pagani (ex di turno) e la guardia\ala Nicola Mastrangelo. Gli altri senior sono tutti giocatori d’esperienza con un lungo passato in B e in A2. L’ala Riccardo Chinellato, migliore realizzatore reatino con 14.3, le guardie Simone Tomasini (13.5), Marco Contento (12.9) e Franko Bushati, i pivot Ferdinando Matrone e Alessandro Paesano e il playmaker Alessandro Piazza.

Completano il roster gli under Alessio Mazzotti (ala del 2003), il playmaker Gianluca Frattoni (2004) e il centro Alen Nuhanovic (2003).

Quella di domenica sarà la quinta sfida tra Raggisolaris e Real Sebastiani, con i precedenti che vedono i sabini avanti 3-1.

IL PREPARTITA “Non credo assolutamente che troveremo una squadra in difficoltà e in crisi – sottolinea coach Luigi Garelli – perché io mi baso sempre su quello che dice il campo e la realtà dei fatti è che Rieti ha perso soltanto tre partite in campionato. Con Jesi ha commesso il primo vero scivolone visto come è arrivata la sconfitta e il vantaggio che aveva, senza nulla togliere ai marchigiani che sono un’ottima squadra, ma sono cose che succedono durante le stagioni. La Real Sebastiani ha un roster con tantissime alternative in ogni reparto e grande qualità nei suoi giocatori e quindi sarà fondamentale affrontarla con la massima concentrazione e al meglio dal lato mentale e fisico.

Il nostro obiettivo è metterci nelle condizioni di giocare la partita punto a punto come abbiamo fatto nei due precedenti stagionali poi dovremo essere bravi a restare lucidi e attenti nel finale sfruttando gli episodi, come non siamo riusciti a fare in nessuna delle due occasioni. Di sicuro dovremo esprimere una pallacanestro differente rispetto a quella vista con San Miniato e migliorare soprattutto nell’atteggiamento, perché giocando in quella maniera sarà impossibile impensierire Rieti.

Come sempre scenderemo in campo per vincere e senza fare conti matematici riguardanti la classifica, anche se sento parlare molto di possibilità di ritornare in corsa per il primo posto con una vittoria. Premesso che è importante come ci si arriva ai play off e non la posizione finale nella regular season, fondamentale sarà interpretare al meglio le ultime cinque partite, perché saranno tutte contro squadre in corsa per un obiettivo e quindi dobbiamo pensare soltanto a mantenere il secondo posto per avere il fattore campo a favore nel primo turno di play off”