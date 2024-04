Centotrenta persone hanno sfidato il meteo per partecipare al secondo appuntamento di Trail Romagna che nel giorno di Pasquetta proponeva Cibi in Bici.

Qualche piccolo acquazzone non ha impedito agli amanti dell’outdoor di compiere l’intero percorso e ristorarsi con le quattro tappe gastronomiche proposte da RavennaFood – Chef to Chef che per ragioni logistiche e meteorologiche erano stati raggruppati al Parco Primo Maggio.

Il tracciato ad anello, guidato da Fiab Ravenna, è partito dallo Chalet dei Giardini pubblici per raggiungere il cuore dell’antica Pineta di Classe per una distanza complessiva di 37 chilometri.

I Giardini Pubblici saranno protagonisti domenica prossima del primo appuntamento del ciclo “SiAmo Natura”, il nuovo formato Outdoor di Trail Romagna che si occupa di immersioni sensoriali in natura “Nature Bathing” ed “Ecologia Umana”.