Per i 25 anni dalla scomparsa, si terrà un tributo a Lucio Battisti al Picadilly di Faenza, venerdì 5 aprile, alle 21, in compagnia con gli Arancia Meccanica in CantaBattisti. In apertura si terrà CantaBattisti CantaMale: il palco sarà aperto a tutti gli artisti, cantautori, band, cantanti che si volessero proporre dal vivo con una canzone di Lucio Battisti, di Mogol o di Pasquale Panella.

Per aderire e partecipare: info@audiocoop.it