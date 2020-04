Nell’impossibilità di poter scendere in piazza, l’Associazione dei Partigiani aveva invitato nei giorni scorsi i cittadini il 25 aprile alle ore 15.00 – l’ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale – ad intonare e far risuonare da balconi e finestre il canto “Bella ciao”. L’invito è stato raccolto da alcuni faentini. Mentre altri hanno fatto loro l’invito ad esporre il Tricolore, invito rinnovato anche dall’amministrazione manfreda.