Anche quest’anno, grazie alla befana dei Portuali di Ravenna, oltre 500 bambini e bambine dei portuali accompagnati dai genitori e/o parenti si sono dati appuntamento questa mattina al Cinema City per festeggiare l’epifania con la befana dei portuali. Erano presenti anche circa 100 bambini e ragazzi dello ‘sportello del sorriso’ a cura della Onlus ‘Il Terzo Mondo ODV’ presieduta da Charles Tchameni Tchienga.

-La befana dei portuali è sempre piú bella e solidale! Grazie alla sensibilità della Compagnia Portuale di Ravenna, sono oltre 15 anni che la Onlus ‘Il Terzo Mondo ODV’ ha la possibilità di portare al Cinema City numerosi bambini e bambine meno fortunati della città per festeggiare anche loro l’epifania assieme alla befana dei portuali. Una opportunità unica sul territorio che incentiva il processo culturale di integrazione dei bambini meno abbienti . Questa opportunità a noi data dalla Compagnia Portuale, ci fa sentire anche oggi 6 gennaio parte integrante sia del territorio che dei Portuali di Ravenna- Ha dichiarato Tchameni, proseguendo: ” il recente viaggio umanitario a Ravenna della delegazione Istituzionale del Camerun guidata dal Sindaco di Douala 5 Richard Mfeugwang gli ha permesso di ringraziare e toccare col mano la realtà della compagnia Portuale di Ravenna, una struttura che l’anno scorso grazie anche alla befana dei portuali, ha permesso alla Onlus Il Terzo Mondo ODV di accompagnare e formare circa 150 donne profughe interne del Camerun accolte dal Comune di Douala 5

Quest’anno il ricavato del calendario della befana dei portuali di Ravenna sarà devoluto ai bambini disabili del Camerun. Ringrazio profondamente tutti i bambini e bambine che grazie ai loro genitori, alla fine della festa, hanno ben voluto condividere il loro sorriso di oggi con i bambini e bambine disabili del Camerun portandosi a casa un calendario.

Per chi volesse portare il proprio sostegno ricevendo un calendario della befana dei portuali in cambio di una donazione minima di €5,00 può contattare il numero 388 880 4173 anche via Whatsapp oppure presentarsi presso lo sportello del sorriso di via Grado 30 i mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Oltre alla marea umana colorita, ad assistere alla befana dei portuali di Ravenna 2025, c’erano anche il sindaco di Ravenna Fabio Sbaraglia, il presidente della Compagnia Portuale di Ravenna Luca Grilli, il Direttore Generale Denis di Martino, il Direttore delle Autorità Portuale Mario Petrosino, il presidente del Cral dei portuali Luigi Spadaro.

I bambini hanno guardato un bellissimo film e ricevuto dalla befana una calza piena di dolci e / o un giocattolo e degustato la buonissima torta della befana dei Portuali di Ravenna 2025.

-Anche quest’anno é stata una edizione condivisa con uno spirito accogliente, solidale ed integro- Ha concluso Charles ringraziando infinitamente ed indistintamente la befana dei portuali di Ravenna e tutti i collaboratori. Poiché il sorriso di un bambino é per noi un punto di crescita!