Prestigioso successo per Diego Tarlazzi, portacolori del Tennis Club Faenza, che stamattina a Roma ha vinto nella categoria Under 14 maschile il Lemon Bowl, importante torneo di tennis giovanile giocato sui campi del Foro Italico. Nella finale giocata contro Filippo Capitanelli del Tennis Training Foligno, Tarlazzi ha prevalso nettamente per 6-0 6-0. Nella semifinale di ieri si era imposto 6-4 6-2 su Riccardo Torrieri del Tennis Club Roseto, dopo aver superato brillantemente i precedenti turni eliminatori.

«Sono molto contento per questa vittoria – dice Diego – È stata una settimana impegnativa, anche perché la pioggia ha interrotto diverse partite. Vincere l’Orange Bowl è una soddisfazione bellissima ed è stato indimenticabile giocare sui campi del Foro Italico».

«Siamo felicissimi per lo straordinario risultato raggiunto da Diego – dichiara Andrea Ciani, presidente del Tennis Club Faenza – Tutti i sacrifici e l’impegno profusi sono ripagati da vittorie come questa. É un risultato meritatissimo per un ragazzo magnifico, che raggiungerà tanti altri traguardi importanti. Tutto il Circolo di Faenza è fiero di lui».

Il maestro Edoardo Pompei, che lo allena assieme ai maestri Marco Poggi, Mattia Bandini, Flora Perfetti e Paola Tampieri (oltre al maestro lughese Nicholas Contavalli), aggiunge: «È stato molto bravo, ha vinto un torneo prestigioso e speriamo che sia di buon auspicio per questa stagione. Tutto lo staff del circolo è molto contento».