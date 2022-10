Torna in campo tra le mura amiche del Pala de Andrè l’OraSì Ravenna, che ospita l’HDL Nardò e cerca la prima vittoria in campionato dopo un inizio di stagione difficile dove è uscita sconfitta dalle prime tre partite.

La giovane squadra di Coach Lotesoriere vuole dare una svolta alla propria stagione, e per farlo ha bisogno del sostegno di tutto il pubblico giallorosso. Per questo, in occasione di questa seconda gara casalinga del campionato, la società invita tutti i tifosi, a partire dai ragazzi del settore giovanile con le loro famiglie, a presentarsi sugli spalti indossando un capo di abbigliamento giallo o rosso.

Palla a due alle ore 18 di domenica 23 ottobre al Pala de Andrè. Arbitri della partita saranno Marco Rudellat di Nuoro, Marco Marzulli di Pisa e Gabriele Gagno di Spresiano (TV).

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Nardò ha un roster ultra competitivo: talento, taglia fisica, grande grinta; tutti motivi che uniti al nostro momento ci presentano una sfida dove per essere competitivi dovremo andare oltre i nostri limiti in tutti i settori. Quella di domenica sarà la partita più importante dell’anno, e la più importante da quando alleno Ravenna, una di quelle quasi senza un domani.

Questo dovrà essere motivo di extramotivazione per tutti, anche per il nostro ambiente, quindi il mio appello va a tutti i nostri tifosi. Abbiamo bisogno di svoltare la stagione e torniamo a giocare in casa dopo due trasferte consecutive che non sono mai facili, a maggior ragione per una squadra che ha ancora molte cose su cui lavorare. Si tratta quindi di un’occasione che può diventare fondamentale grazie all’apporto del nostro pubblico, a cui chiedo di far valere questo nostro fattore campo. A fine partita tireremo le somme tutti quanti insieme, ma durante c’è bisogno di creare il clima giusto, per noi e per i nostri avversari”.

Le altre partite della 4° giornata di Serie A2 Girone Rosso

Apu Old Wild West Udine – Tramec Cento (22/10, ore 20)

RivieraBanca Basket Rimini – Tassi Group Ferrara (22/10, ore 20.30)

Fortitudo Kigili Bologna – Umana Chiusi (22/10, ore 20.30)

Giorgio Tesi Group Pistoia – UEB Gesteco Cividale

Caffè Mokambo Chieti – Unieuro Forlì

Staff Mantova – Allianz Pazienza San Severo

La classifica

Tramec Cento, Apu Old Wild West Udine, Unieuro Forlì 6, Fortitudo Kigili Bologna, Staff Mantova, Giorgio Tesi Group Pistoia, UEB Gesteco Cividale 4, Allianz Pazienza San Severo, Tassi Group Ferrara, Caffè Mokambo Chieti, HDL Nardò 2, OraSì Ravenna, RivieraBanca Basket Rimini, Umana Chiusi 0.

Biglietteria

La biglietteria del Pala de Andrè aprirà alle ore 16.30 di domenica (così come i cancelli del palazzetto). Per facilitare le operazioni di acquisto dei tagliandi e di ingresso, si invita il pubblico a presentarsi ai botteghini con congruo anticipo rispetto all’inizio della gara.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, e anche sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-nuova-pall-nardo/194310 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona centrale: 22 euro

Tribuna Intero: 17 euro

Tribuna Ridotto: 12 euro

Atleta Junior Basket: gratis

Live match

Diretta in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).