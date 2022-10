A Ravenna il quinto Memorial Dante Servadei, la Camminata dell’Artigianato

Oltre 600 iscritti per la quinta edizione della Camminata dell’Artigianato a Ravenna. La manifestazione, organizzata da Confartigianato e dal Gruppo Sportivo Locomotiva, torna dopo gli anni di pausa dovuti alla pandemia. Come in passato, il memoriale, intitolato a Dante Servadei, ha proposto ai partecipanti la doppia distanza sulla quale cimentarsi: 8 chilometri e mezzo e 2 chilometri e mezzo. Anche quest’anno prezioso il contributo dell’Anap, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, con la quale ripartirà anche il progetto legato alla prevenzione delle truffe, e il contributo dell’Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive e del Coordinamento delle società podistiche ravennati.