Si aggiunge un altro tassello nella definizione dell’assetto del Ravenna Women per la nuova stagione. Il Club ha scelto Barbara Nardi come allenatrice della prima squadra, che disputerà il campionato di Serie B.

Nardi, classe 1968, dopo un percorso ventennale da giocatrice, nel 2003 ha intrapreso la carriera di allenatrice collezionando diverse esperienze su panchine di squadre femminili campane, senior e giovanili, fino a conseguire nel 2018 il diploma di allenatore professionista Uefa A a Coverciano. Le tappe più recenti del suo percorso professionali l’hanno vista impegnata, dal 2016 al 2020, con il Settore giovanile femminile dell’SSC Napoli e nella stagione 2021-22 sulla panchina dell’FC Crotone nel campionato di Serie C.