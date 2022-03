Violento scontro questa mattina all’incirca alle 8,30, in via Boncellino di fronte allo stabilimento dell’Agrintesa, una Ford Fiesta condotta da una donna 42enne nell’intento di parcheggiare l’auto non si è accorta dell’arrivo di una moto una Kawasaki guidata da un 29enne che proveniva dalla corsia opposta, l’impatto è stato violento. L’uomo viste le gravi condizioni è stato trasportato con l’elicottero al Bufalini di Cesena, mentre la donna anche lei ferita è stata trasporta all’Ospedale di Lugo. Sul posto la Polizia locale della Bassa Romagna per i rilevi di legge e dirigere il traffico.