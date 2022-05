“Io piccolo io grande” è il tema del nuovo appuntamento per bambine e bambini e le loro famiglie in programma presso la Biblioteca comunale “Taroni” di Bagnacavallo sabato 28 maggio alle 10, con letture in italiano, inglese e ucraino.

L’iniziativa, che in caso di bel tempo si terrà nel chiostro, è promossa in collaborazione con l’associazione Comunicando aps.

La partecipazione è gratuita, la prenotazione gradita.

Il calendario delle attività di promozione alla lettura previsto dalla Biblioteca “Taroni” si svilupperà poi con un appuntamento mensile fino a dicembre, nel chiostro della biblioteca, nei parchi cittadini e nelle frazioni.

Per essere sempre informati sulle attività proposte alle bambine e ai bambini della fascia d’età 0-6 anni, si può aderire al servizio di newsletter scrivendo una mail a biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it.

La Biblioteca comunale “Taroni” è in via Vittorio Veneto 1 a Bagnacavallo.