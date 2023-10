Sabato 7 ottobre, alle 18, in contemporanea, durante il MEI, si terranno una serie di appuntamenti musicali nelle zone di Faenza fortemente colpite dall’alluvione.

Si esibiranno Merysse, Disagio, Bubba’s Brigada, Gloria Galassi & Giacomo Ambrosini, Tommaso Varisco e Simone Bonetti, Fabrizio Cimatti, Alvio Focaccia & C degli Alluvionati e Whimistical Bees. Si alterneranno in contemporanea tutti i generi, dal pop alla canzone d’autore, dal folk al liscio e cosi via. Gli artisti si esibiranno dal vivo in sette luoghi alluvionati in contemporanea scelti insieme alle realtà alluvionate:

si suonerà con gli artisti Merysse in Via Lapi, vicino alla Madonnina a fianco del civico 81; all’incrocio con via Orzolari, la cantautrice faentina Disagio; di fronte alla Pasticceria Pink Panther i faentini della Bubba’s Brigada; alla Macelleria Stefani, piazza Ferniani 8, Gloria Galassi con Dirlinger; all’asilo Il Girasole, Tommaso Varisco e Simone Bonetti; sul Prato attiguo all’edicola di Via Lapi, Fabrizio Cimatti e Alvio Focaccia; gli Alluvionati del Liscio di fronte alla Palestra Lucchesi, la band dei Whimistival Bees di fronte ad Artistation.

Tutti insieme suoneranno alle 18 Romagna Mia e poi proseguiranno con altri loro brani.

Saranno presenti a portare la loro solidarietà alle zone alluvionate di Faenza le Elisa e Dolcenera .