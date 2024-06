Dopo il nuovo caso di auto bruciate a Lugo, nella notte fra venerdì e sabato, il sindaco Davide Ranalli è intervenuto sul proprio profilo Facebook per commentare l’episodio: “Ho sentito sia il capitano Cosimo Friolo della compagnia dei Carabinieri di Lugo che la comandante della Polizia Locale Paola Neri, dopo l’incendio di questa notte in vicolo Giaccari che ha distrutto e danneggiato quattro auto.

Un episodio che segue quello di due notti fa in piazzale Tiziano per cui si sono inizialmente ipotizzate cause accidentali.