È partito il servizio gratuito offerto dal Conad di Castel Bolognese agli abitanti di Solarolo per portarli gratis a fare la spesa in bus. L’iniziativa, rivolta soprattutto agli anziani e a tutti coloro che non sono dotati di automobile, ha già riscosso il favore degli utenti in diverse zone della Romagna.

La navetta dispone di 22 posti e parte ogni lunedì e venerdì mattina alle 8,45 dalla piazza Gonzaga di Solarolo. Il rientro è alle 10 circa.

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2021 si è attestato a 2,45 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2020. La cooperativa ha una rete multicanale di 277 punti vendita al 31/12/2021; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 11mila persone.