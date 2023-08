“La scorsa notte sono stati compiuti degli atti vandalici ai danni del Complesso monumentale Omaggio alla Resistenza di Ravenna proprio poche ore dopo la manifestazione che, ogni 25 agosto, celebra la ricorrenza dell’eccidio del Ponte degli Allocchi. In quella data, nel 1944, dodici partigiani e partigiane furono uccisi in una rappresaglia. Per l’occasione, si è svolta venerdì una cerimonia commemorativa per ricordare quella che storicamente è definita “la strage del Ponte degli Allocchi” e tramandare alle giovani generazioni gli ideali di libertà e democrazia degli uomini e delle donne che vissero la Resistenza.

Il Sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, il quale ha presenziato alla recente cerimonia, dichiara in merito: “Ho appreso con sdegno degli atti vandalici compiuti ai danni del Monumento ai dodici Caduti del Ponte degli Allocchi, la cui ricorrenza, il 79esimo anniversario dell’Eccidio, è stata celebrata venerdì scorso, 25 agosto.

Quel triste evento ricorda anche l’impiccagione di Umberto Ricci, giovane partigiano massese ucciso dai fascisti. La barbarie compiuta dalle camicie nere che si opponevano alla lotta per riconquistare libertà e democrazia è stata consumata da Italiani contro altri Italiani e questo la rende ancor più efferata. Esprimo la più sincera solidarietà da parte mia, dell’Amministrazione Comunale che rappresento, del Comitato Unitario Antifascista di Massa Lombarda che ho l’onore di presiedere.

Avverto un pericoloso clima di revisionismo storico. Infatti, figure con alte responsabilità istituzionali, che appartengono al partito di maggioranza relativa in questo momento al governo del nostro Paese, e i relativi sostenitori, troppe volte si collocano in un ambito palesemente in contrasto con la nostra carta costituzionale e i suoi principi fondanti, a partire dall’antifascismo. Episodi come quello accaduto al Ponte degli Allocchi rischiano di minare la coesione sociale e ciò non lo possiamo permettere.

Ovviamente mi auguro che si creino le condizioni per assicurare alla giustizia i vili che hanno compiuto tale gesto.”