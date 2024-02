Fine settimana diviso tra Parma, Ancona e il nostro campo d’atletica a Faenza, protagonista dei campionati regionali invernali di lanci open.

A Parma si sono disputati i campionati regionali cadetti/e indoor. Sabato nel getto del peso Maia Minardi si migliora di 92cm e accede alla finale chiudendo in settima posizione con 9,90m, primato personale. Nei 200m primato anche per Happyness Chukwueloka con 28’53” e nono tempo su 102 partecipanti.

Nei 3000m di marcia cadetti sorprende Mattia Casadei che chiude secondo con il personale di 17”06. Purtroppo squalificato Riccardo Camporesi per un irregolarità di troppo nel movimento della marcia. Nei 1000m Ruggero Vespignani finisce la sua gara 14esimo in 3’05”66. Nei 60hs Alessandro Villa si qualifica per la finale 2 che chiude con il tempo di 9”79.

Domenica bene nei 60m Margherita Poli e Beatrice Bertoni che accedono alla finale 2 con il tempo entrambe di 8”39 dove però non si migliorano.

A Faenza grande prova della nostra società che organizza i campionati regionali open di lanci lunghi. Bene nel lancio del giavellotto 500gr l’allieva Carlotta Tagliaferri che si aggiudica il secondo gradino del podio con la misura di 35,83m. Quarta la cadetta Maia Minardi nel lancio del disco da 1kg con la misura di 19,78m.

Ad Ancona invece si sono disputati i campionati italiani master indoor e il nostro Andrea Collamati nei 3000m di marcia si guadagna il terzo gradino del podio con il tempo di 16’48”58 tra gli M50.