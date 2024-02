Il 20 febbraio è iniziata la presentazione della domanda per la concessione dell’assegno di maternità dei Comuni – anno 2024.

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio/a o dall’ingresso in famiglia del minore in affidamento preadottivo o in adozione, ESCLUSIVAMENTE ONLINE tramite lo Sportello Telematico. Occorre essere in possesso dello SPID, oppure della CIE o CNS.

Se non si dispone dello SPID è possibile richiederlo https://id.lepida.it/lepidaid. L’identificazione de visu avverrà presso il Servizio Cervia Informa, su appuntamento.

I moduli ONLINE per fare domanda di assegno di maternità sono disponibili sullo Sportello Telematico https://sportellotelematico.comunecervia.it/ selezionando “Servizi Sociali”.