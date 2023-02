Dopo i saluti iniziali sono intervenuti il Presidente Federalberghi Ascom Cervia Gianni Casadei e il Sindaco di Cervia Massimo Medri. A seguire, un momento di dibattito con gli Associati.

Diverse le tematiche affrontate durante l’Assemblea. Lavori pubblici con riferimento sia a quelli già in cantiere sia a quelli in fase di progettazione (lungomare di Cervia e Pinarella/Tagliata) e altri che interesseranno il Comune e che hanno rilevanza turistica. Anche il tema della sicurezza sarà oggetto di confronto per capire quale piano sarà necessario per la stagione estiva. Si toccherà anche la questione della nascita della nuova Fondazione e che sostituirà la vecchia ‘Cervia Turismo’ poiché riteniamo fondamentale capire chi e come andrà a promozionare il nostro territorio – auspicando che si creino le condizioni per un rilancio effettivo dell’appetibilità della città di Cervia. Come molti colleghi hanno potuto riscontrare lo scorso anno, e in queste settimane, è realtà concreta la difficoltà nel reperire personale per le nostre strutture. Da questa situazione scaturiscono conseguenze connesse le quali hanno necessità di trovare soluzione: alloggio, preparazione, ricadute sull’offerta degli hotel che iniziano a eliminare la pensione completa o la mezza pensione.

Dopo un primo bilancio sulla stagione turistica in cui il Presidente Federalberghi Ascom Cervia Gianni Casadei spiega che «La stagione turistica estiva si è conclusa con un bilancio che si può definire, nel complesso, positivo ma a ben guardare non mancano ombre, o comunque segnali poco incoraggianti» entra nel merito delle questioni che necessitano di una accelerazione e spiega che «è indubbio che Cervia debba uscire quanto prima dall’impasse chi di, e come, si debba occupare della promo-commercializzazione della città. Riteniamo fondamentale che la neo costituenda “Fondazione di Cervia per il Turismo” venga capita, partecipata e sostenuta dagli operatori turistici, perché è più che mai necessario ed urgente il consolidamento della brand reputation della città che è strategica e di vitale importanza per la salute dell’intero sistema turistico alberghiero Cervese, e non solo.

La Fondazione è in fase avanzata di costituzione e muoverà i primi passi entro l’inizio della stagione estiva 2023 al fine di divenire completamente operativa entro la fine dell’anno con la programmazione e le strategie per la stagione 2024. La Fondazione nasce con lo scopo dichiarato di promuovere attività di promozione della città, mirate alla commercializzazione del territorio, per essere chiari: non solo pubblicità ma vendita del prodotto turistico, in sintesi generare maggiori presenze. Il consorzio Welcome Cervia è costituito solo ed esclusivamente da imprese private operanti nel settore del Turismo, attualmente è partecipato da un primo piccolo nucleo di imprenditori, che con atto di coraggio e lungimiranza, si sono messi in gioco senza conoscere le regole stesse.

A loro il mio personale ringraziamento per la fiducia espressa. È previsto nell’atto costitutivo che con il numero di 4 membri su 7 il consorzio abbia la maggioranza all’interno del Comitato di Gestione della Fondazione.

Ciò significa che partecipare al consorzio oltre che essere un atto di amore e generosità verso la propria città (va da sé che non farlo significa esattamente l’opposto), permetterà di essere coinvolti in “tavolo permanente di confronto” per decidere le linee e le strategie che i rappresentanti eletti nel Consorzio rappresenteranno in Fondazione. È quindi di fondamentale importanza che al primo nucleo faccia seguito un folto gruppo di imprenditori che aderiscano convintamente al consorzio Welcome Cervia, che partecipino alla nuova elezione del gruppo dirigente e che contribuiscano attivamente con idee e progetti. A futura memoria, ricordo che la promozione è un beneficio che vale per tutta la città ed è giunto il momento che oltre agli albergatori anche le altre categorie facciano compiutamente la propria parte».

Il Presidente Gianni Casadei ha poi affrontato altri due temi. «Con non poche difficoltà è stata riattivata l’Accademia dell’Ospitalità “Terenzio Medri” con lo scopo dichiarato di fornire assistenza formativa ai dipendenti di strutture ricettive in adempimento agli obblighi previsti per legge. Creare corsi avanzati per consentire una formazione maggiormente professionalizzante per le aziende che hanno queste specifiche necessità. Ci siamo resi promotori del reperimento di alloggi per i dipendenti delle aziende che ne avessero bisogno. L’operazione mira alla copertura delle spese di gestione degli alloggi e non persegue scopo di lucro, ha come unico interesse fornire risposta alle difficoltà degli imprenditori».

Sugli interventi pubblici, conclude il Presidente «Registriamo nostro malgrado ritardi nell’avanzamento dei lavori di restyling prospettati nei precedenti appuntamenti con l’amministrazione, e se pur consapevoli delle motivazioni oggettivamente valide, è nostra opinione che l’amministrazione ora debba volare, non solo corra per recuperare il tempo perduto.

Resta fermo anche per questa stagione il nodo sui parcheggi. L’ex Garage Europa è una risorsa che non va sciupata e il consorzio Welcome Cervia dovrebbe poterlo gestire a beneficio dei numerosi operatori turistici che necessitano di posti auto per i propri clienti»

Per una analisi e alcune risposte è intervenuto il sindaco di Cervia Massimo Medri il quale ha spiegato «Su questi temi i tavoli sono sempre stati aperti e continueranno ad esserlo. Lo sono stati in momenti difficili come quelli della pandemia e lo sono ora in cui viviamo un momento di forte difficoltà legato alla guerra, all’aumento dei costi di materie prime e di energia. E guardate, questi aumenti non li stanno vivendo solo i cittadini e le imprese. Ma anche le amministrazioni. Abbiamo rischiato che certi lavori pubblici non partissero proprio per l’aumento dei costi. Quindi sì, alcuni interventi pubblici si sono allungati nel tempo ma i cantieri, potete vederlo, ci sono in tutta la città. E saranno sospesi durante la stagione turistica per evitare disagi a turisti e imprenditori. Adesso vogliamo arrivare preparati all’avvio della stagione turistica. Sulla questione sicurezza, nel momento in cui abbiamo visto “Gruppi di ragazzi” allo sbando, mettendo in luce un fenomeno che ha coinvolto altre città, abbiamo subito chiamato il Prefetto di Ravenna e messo in piedi un sistema che ha garantito vacanze sane e sicure. Certo, a volte i disordini sono stati stimolati da alcuni gestori di locali ‘vocati’ allo sballo. Abbiamo cercato di garantire la sicurezza nel nostro territorio anche con la collaborazione delle associazioni di categoria e degli operatori del turismo. Adesso ci aspetta un confronto aperto sui temi delle ordinanze in tema di attività rumorose e suolo pubblico. Un programma intenso perché dovranno essere adottate entro Pasqua.

Per quanto riguarda la promo-commercializzazione della città la nuova Fondazione è uno strumento indispensabile e che il prossimo 9 marzo andrà in consiglio comunale. Bene la nascita e la partecipazione del consorzio Welcome Cervia e invito gli imprenditori ad aderire – perché in questo modo possono partecipare a uno strumento fondamentale per rendere competitiva la nostra città sia nel mercato italiano che estero. La Fondazione avrà risorse, anche derivanti dalla tassa di soggiorno, e deve essere intesa come strumento per realizzare proposte interessanti di promozione e aumentare le presenze nella nostra città. A questo dobbiamo agire perché non ci manca nulla».