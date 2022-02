Artegatto: inaugurata la 17^ edizione della mostra d’arte dedicata ai gatti | VIDEO

Dopo le ultime due stagioni stravolte dalla pandemia, torna in mostra alla Galleria della Molinella di Faenza Artegatto Artefatto, l’esposizione artistica dedicata ai felini, che, per quest’anno, prende il titolo di “Green Gatt”. Organizzato da Mirta Morigi Ceramica Contemporanea, in collaborazione con Ente Ceramica Faenza, Associazione Italiana Città della Ceramica, Comune di Faenza e Associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani, l’esposizione, aperta fino al 27 febbraio, porta quest’anno alla Molinella un centinaio di opere di diverse tecniche e una cinquantina di artisti