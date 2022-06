Venerdì 1 luglio, alle 20.30, al Centro sociale Bosco Baronio di via Meucci 23 va in scena il recital comico Zughì e vo dì divartis (giocare vuol dire divertirsi) di Francesco Gobbi.

Zughì e vo dì divartis è il titolo del recital comico in italiano e dialetto romagnolo, scritto e interpretato da Francesco Gobbi. Si tratta di un testo divertente sul gioco e il giocare, sullo stare insieme e la solitudine. Accompagnano il monologo due musicisti, Roberto Pieri (sax) e Jacopo Raggi (tastiera).

A seguire un piccolo intervento di Chiara Pracucci, psicologa dello Sportello ESC.

La serata si apre alle 19.30 con la possibilità di cenare insieme (strozzapreti gamberi e zucchine, acqua, vino e dolce a 8 euro, prenotazione obbligatoria presso il centro sociale tutte le mattine dalle 9.30 alle 11.30).

Francesco Gobbi è un attore e musicista di Cesena, apprezzato per le sue composizioni e ancor più per le sue esibizioni in letture e reading; formatosi alla scuola di Franco Mescolini, Gobbi inizia la sua esperienza dando voce ai grandi autori della poesia dialettale romagnola; in seguito si è dedicato alla musica suonando per diversi anni in una band, senza tuttavia abbandonare la vocazione letteraria, che l’ha portato nel tempo a scoprirsi brillante poeta e prosatore e a tornare sul palco, questa volta con i suoi testi.

L’evento è promosso dal centro sociale Bosco Baronio in collaborazione con lo sportello Esc per giocatori d’azzardo e familiari.

Il recital comico è ad accesso libero.