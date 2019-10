Arrivano dalla Regione Emilia-Romagna 203 mila euro per la Provincia di Ravenna per finanziare progetti di piccoli comuni, molte volte a corto di liquidità anche solo per interventi di manutenzione della rete stradale o di riqualificazione degli spazi urbani. Per questo il provvedimento, che ha stanziato su tutto il territorio regionale 3 milioni, era da tempo atteso. In provincia di Ravenna i fondi sono stati destinati a Casola Valsenio, Brisighella e Sant’Agata sul Santerno. A Casola 96 mila euro serviranno per interventi nella piscina comunale; a Brisighella si riqualificherà il campo da calcio, mentre a Sant’Agata 31 mila euro saranno utilizzati per lavori di manutenzione straordinaria nelle strade.

A questi fondi si aggiungeranno, per la nostra provincia, 375 mila euro destinati a finanziare 8 interventi di ripristino dei danni causati dal maltempo. Sempre a Casola verrà ripristinata la viabilità lungo via Cortine, sul Rio Cestina, e in località Cà di Zabatto verrà ricostruita la banchina; verranno inoltre messe in sicurezza via Soglia e via Sintria, a Campoloro. A Riolo Terme verrà garantito il ripristino dell’assetto idrogeologico di via Rio Vecchio e di via Bertozzi. A Brisighella saranno realizzate opere di sostegno e regimazione acque nella zona di via Montecchio e verrà sistemata la scarpata a monte lungo via Valpiana