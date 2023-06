“Leggo in data odierna un lungo comunicato stampa del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale teso a smentire “dichiarazioni rese agli organi di stampa da un consigliere comunale di Ravenna” sui “gravi problemi di carattere ambientale che si sono manifestati nel Canale di bonifica in destra di Reno”.

Il “consigliere comunale”, che sono io, conferma tutto quello che ha scritto per come l’ha scritto e non per come è stato artatamente riprodotto. Non comprende come si sia sentito chiamato in causa il suddetto Consorzio, neppure indirettamente nominato, tuttavia a questo punto non solo smentirà le smentite, ma vuoterà il sacco su questi ultimi 40 anni del canale Destra Reno in relazione al disastro immane che ne è derivato a seguito di eventi climatici prevedibili e previsti. Ne aveva già parlato ieri nel Consiglio comunale di Ravenna, ma lo farà domani documentatamente e, naturalmente, chiedendone doverosa pubblicazione agli organi di stampa che avessero, con altrettanto pieno diritto, ripreso il comunicato.”

Alvaro Ancisi

(consigliere comunale di Ravenna)