Qualche giorno fa l’Autorità Portuale di Ravenna ha ricevuto in dono una serie di cimeli di grande valore storico, legati all’avventura velica del Moro di Venezia.

Da alcune foto dell’epoca agli articoli di giornale originali, dall’abbigliamento ai poster passando per la famosa bandiera con lo stemma della testa di leone.

A donare questi cimeli che testimoniano le “gesta” del Moro di Venezia ed il clamore per la città di Ravenna in quella straordinaria stagione sportiva è stato Antonio Marchesi, appassionato collezionista ravennate che già ha donato all’Autorità Portuale il quadro “Una marina” di Pietro Guberti nel settembre 2021.

Unitamente ai cimeli del Moro, Marchesi ha donato all’Autorità Portuale anche alcuni oggetti, da lui collezionati negli anni, e che testimoniano la storia del nostro porto.

“Ringrazio il Signor Marchesi per questa importante donazione – ha commentato il Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna, Daniele Rossi –che ci ha consentito di corredare il nostro Moro di Venezia di elementi preziosi al fine della ricostruzione storica degli anni della sua avventura in Coppa America e poi per i tanti oggetti che rimandano alla marineria ed alla storia portuale di Ravenna, che sono ora nella nostra sede e la connotano in maniera efficace e suggestiva”.