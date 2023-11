Anche la Fiab Ravenna ha aderito alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizzando due importanti iniziative. La prima si è svolta sabato scorso, 25 novembre, con una pedalata di circa 40 chilometri, che ha portato i soci della Federazione italiana ambiente e bicicletta da Ravenna a Russi.

E che si è conclusa alla panchina rossa appena inaugurata in viale Farini a Ravenna, davanti alla sede della Camera di Commercio. Tutti i partecipanti hanno indossato una maglietta rossa realizzata proprio per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e per promuovere l’evento in programma giovedì prossimo, 30 novembre, al Teatro Socjale di Piangipane.

Qui, dalle 21, in collaborazione con ‘Linea Rosa’, si svolgerà la serata ‘Donna, musica e bici’, che ha per tema ‘Libera da chi oscura il tuo sole, promettendoti la luna’.

L’evento (a offerta libera, prenotazioni al numero 333-6927643) vedrà alternarsi canzoni e brani, per sensibilizzare le persone all’attualissimo tema della violenza sulle donne e dei femminicidi, che saranno proposti da 12 donne. Inoltre verrà anche messo in risalto il ruolo che ha e ha avuto la bicicletta per l’emancipazione della donna nella ricerca della sua libertà.