Il Commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, ha inviato alle Regioni Emilia-Romagna e Marche l’ordinanza numero 6, con la quale vengono fornite le indicazioni per procedere al finanziamento degli interventi realizzati e da ultimare in regime di somma urgenza per far fronte all’emergenza. Spese – per un totale di 289 milioni di euro – sostenute dai Comuni, dalle Unioni comunali e dalle Province dei territori colpiti dalle alluvioni e dalle frane di maggio, dall’Agenzia interregionale per il fiume Po, da Ferrovie Emilia-Romagna, da Hera, Inrete, Terna, dalle Aziende sanitarie locali, da aziende di servizi pubblici locali e consorzi di bonifica.

Come riporta Askanews: “L’ordinanza, già firmata in data 25 agosto, sarà efficace con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e consente sin da subito a tutti i soggetti attuatori interessati di procedere alle richieste di erogazione dei finanziamenti, che dovranno essere inoltrate alla Struttura commissariale per i successivi ristori.”

Intanto, un giorno prima dell’incontro incontro con il commissario a Bologna, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini dichiara: “Domani sarà un incontro certamente utile, perché dovremo mettere in fila le cose da fare e quelle da affinare e ascolteremo con attenzione il generale Figliuolo, con cui la collaborazione da questo punto di vista è molto positiva”.

Oltre a Bonaccini, domani “ci sarà tutto il Patto per il lavoro e per il clima, con rappresentanti delle imprese e delle professioni”.