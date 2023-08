“Desideriamo salutare la dott.ssa Lorenza Angelini, che dal 31 agosto cesserà la propria attività quale medico di medicina generale a Villanova di Bagnacavallo, e al tempo stesso ringraziare l’Ausl Romagna e in particolare la dott.ssa Federica Boschi, direttrice del Distretto sanitario di Lugo e il dott. Mauro Marabini, direttore del Dipartimento di Cure primarie dell’Ausl Romagna, per aver provveduto con sollecitudine alla sua sostituzione.

La sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni commenta così la notizia diffusa nei giorni scorsi dall’Ausl della sostituzione della dott.ssa Angelini con la dott.ssa Alina Puica, che prenderà servizio l’1 settembre presso i locali di Piazza Tre Martiri a Villanova.

La collaborazione e il confronto con l’Ausl sui temi della salute e della prevenzione sono costanti e molto fruttuosi – aggiunge l’assessora alle Politiche sociali Ada Sangiorgi. – Accanto alle attività prettamente sanitarie svolte presso la Casa della Salute di Bagnacavallo, infatti, in questi anni stiamo portando avanti diversi progetti fondamentali per la sensibilizzazione e il benessere della popolazione. Pensiamo soltanto al più recente convegno sulle malattie reumatiche, che a giugno ha ottenuto ottimi riscontri e registrato grande interesse, e al prossimo ciclo di incontri in partenza a settembre su come affrontare i cambiamenti e gestire lo stress. Sono tutti tasselli di un percorso condiviso che mette al centro le persone, i loro bisogni e la loro salute a 360 gradi”.