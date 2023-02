Lo scrittore ravennate Gianfranco Stella è stato condannato dal Tribunale della città a una multa da 10mila euro per la diffamazione, contenuta in una sua opera, di Amleto ‘Ermes’ Paderni, ex capo partigiano e poi sindaco di Scandiano (Reggio Emilia).

Il giudice ha inoltre condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e a risarcire i danni a moglie e figlie del partigiano con una provvisionale immediatamente esecutiva di 15mila euro totali.

La vicenda al centro del processo, è narrata nel libro ‘Compagno Mitra’. Nella prima edizione Stella aveva descritto l’uccisione del medico della frazione di Arceto, il marchese Luigi De Buoi, il 18 maggio 1945 indicando tra i suoi assassini Paderni e inserendolo nel gruppo dei prosciolti per amnistia quando in realtà era stato assolto per non avere commesso il fatto. Nelle successive edizioni successive, Stella aveva modificato ribadendo però in aula che “quando scrivo una cosa è perché ne sono convinto”. (ANSA)