La Polizia Locale informa che, in aderenza alle disposizioni della protezione civile, sono in corso i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per ottenere il Contributo di autonoma sistemazione.

I beneficiari, all’atto del rientro a casa per ripristinata agibilità, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Comune di Ravenna, al fine del corretto calcolo delle giornate oggetto del rimborso.