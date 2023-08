Arrivano dal Governo 149 milioni per la struttura commissariale diretta dal Generale Francesco Paolo Figliuolo per la ricostruzione in Romagna. Ad annunciarlo sono i parlamentari romagnoli del centrodestra. La norma dopo l’ultimo Consiglio dei Ministri di lunedì. I 149 milioni si aggiungono ai 120 già stanziati in precedenza e saranno destinati alle imprese. Buona parte di questi nuovi fondi, molto probabilmente, sarà assorbita dalle imprese agricole.