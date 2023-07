“Il Canale Emiliano Romagnolo ha fatto da vettore e ha portato in giro l’acqua dappertutto….. Sono state fatte manovre per svuotarlo ed alleggerirlo……Sono in programma lavori per trattenere le sue acqua nel forlivese………

Questi alcuni passaggi dell’ intervento del Sindaco De Pascale all’incontro con i cittadini a Fornace Zarattini.

Anche il Sindaco di Forli G. Luca Zattini si e’ espresso sul CER affermando in una trasmissione nazionale che “ La gestione poteva essere differente in una situazione del genere. Il canale non solo non doveva essere un attentato alla nostra terra, ma doveva potenzialmente essere una valvola di sfogo per acque in eccesso che gravavano sul nostro territorio” .

Abbiamo messo insieme le affermazioni dei due primi cittadini e queste hanno di fatto ampliato i nostri dubbi sul possibile coinvolgimento del Canale Emiliano Romagnolo e sulla sua gestione in questo evento alluvionale.

Anche in precedenti occasioni Roncalceci ha visto arrivare acqua dal forlivese poiche’ in linea d’aria le zone nord di Forli’, Barisano e Villafranca distano veramente pochi chilometri da noi.

Alcuni cittadini presenti all’incontro di Fornace Zarattini hanno posto quesiti sul CER ai quali il Sindaco De Pascale ovviamente non ha potuto dare risposte in quanto assenti i rappresentanti di quell’ Ente.

Per quanto sopra alla riunione del 17 giugno a Roncalceci annunciata dall’Amministrazione comunale successivamente a quella da noi organizzata che ha visto la presenza del Dott. Claudio Miccoli, gia’ assessore e dirigente regionale settore difesa suolo, si ritiene indispensabile e fondamentale oltre alla presenza dei rappresentanti del Consorzio di Bonifica e Regione, anche la presenza del Presidente del Canale Emiliano Romagnolo affinche’ possa raccontare quanto accaduto e rispondere alle domande dei presenti.

Per questo motivo e’ stata inviata richiesta ufficiale al Sig. Sindaco del Comune di Ravenna, alla Presidente del Consiglio territoriale di Roncalceci ed ovviamente al Presidente del CER, Dott. Nicola Dalmonte.

Visto la gravita’ degli eventi che hanno di fatto distrutto una regione, ci auguriamo che il Presidente del CER accetti l’invito , sia presente e che non si sottragga al confronto pubblico con i cittadini.

Presidente Dalmonte, ci vediamo il 17 luglio a Roncalceci….i cittadini l’aspettano”.