Nella quarta prova di campionato arriva un’altra sconfitta per il Romagna RFC, che allo Stadio del Rugby di Cesena viene fermato sul 20-8 dal Napoli Afragola e non guadagna punti, restando così in coda alla classifica.

Il Napoli si conferma un avversario ostico e organizzato, che il Romagna si trova a inseguire per tutta la partita: i galletti ci provano fino alla fine, ma tanto cuore non basta per portare a casa un risultato utile a muovere la classifica.

I galletti subiscono la partenza aggressiva degli ospiti, che si assicurano subito un calcio di punizione così da marcare i primi punti della partita già al 2′. I partenopei tengono alto il ritmo e costringono il Romagna a difendersi; l’occasione per pareggiare i conti arriva al 17′, quando Gallo indirizza tra i pali un calcio di punizione.

La prima meta della giornata, trasformata, è invece di marca napoletana e arriva al 25′ con una azione di mischia. Il Romagna prova a prendere le misure agli avversari e a limitarne altre iniziative, non concedendo punti per il resto del parziale, che termina sul 10-3.

Nella ripresa si riparte con un Romagna più grintoso e arrembante, ma dopo i primi minuti giocati tutta nell’area dei 22 ospite, con un rapido rovesciamento di fronte al 10′ è il Napoli ad andare di nuovo in meta, con Gisonni, così da allungare per 17-3.

Il Romagna non demorde e con un’azione in contrattacco al 25′ trova la meta, con Tauro, per accorciare le distanze. Il calcio di trasformazione non va a buon fine, così da negare ai galletti di riportarsi al di sotto del break dei 7 punti. La rincorsa del Romagna si complica ulteriormente al 36′ quando il Napoli si affida a un calcio piazzato per allungare, così da chiudere il match sul 20-8.

Tabellino della partita

Romagna-Rugby Napoli Afragola 8-20 (mete 1-3; primo tempo 3-10; punti conquistati 0-4)

Romagna RFC: Gallo, Donati, Fiori (20′ st Caminati), Di Lena (26′ st Ravaioli), Tauro, Martinelli, Maffi (1′ st Spighi), Bertoni, Lamptey (32′ st Scermino), Villani, Baldassarri, Paganelli (20′ st Gigante), Fantini, Velato (1′ st Manuzi), Pirini (26′ st Coppola). A disp: Mazzone. All: Luci

Napoli Afragola: Iervolino, Aiello S, Petrucci, Parascandolo, Coppola Antonio, Gargano, Balzi, Testa, Quarto, Tizzano (Coppola Andrea), Russo (28′ st Iazzetta), Belgrano, Guerriero (8′ st Notariello). Gisonni (20′ st Mele), Aiello M (23′ st Pascucci). A disp: Filippone, Antonelli, Dublino. All: Fusco

Arbitro:Spadoni, Ass. Caprini e Gargamelli

Marcature:

Primo tempo: 2′ cp Gargano (0-3), 17′ cp Gallo (3-3), 25′ m Tizzano tr Gargano

Secondo tempo: 10′ m Gisonni tr Gargano (3-17), 25′ m Tauro nt (8-17), 36′ cp Gargano (8-10)

Cartellini:nessuno

Man of the match: Quarto (Napoli Afragola)