Allerta arancione, per la giornata di domani, su vasta parte dell’Emilia-Romagna in previsione di forti piogge – più probabili sulla fascia appenninica e sulla pianura occidentale – che potrebbero acuire il rischio di frane e l’innalzamento del livello dei fiumi. L’allerta è gialla per la quasi totalità dei Comuni della Romagna Faentina: Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese, Solarolo, Brisighella, ma non Faenza.

Ad essere interessati dall’allerta disposta dall’Arpae e dalla Protezione Civile regionali sono le montagne dell’Emilia e della Romagna, l’alta e la bassa collina emiliana e le pianure del Piacentino, Parmense, Reggiano e Modenese. Sulla fascia appenninica centro-occidentale sono previsti nevicate di intensità debole e moderata e venti di burrasca forte, tra i 75 e gli 88 chilometri orari.