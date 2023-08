La collina strizza l’occhio alla riviera. E il fil rouge è, ancora una volta, l’eno-gastronomia di un territorio – Brisighella – che, tra olio, vino, formaggi e prodotti della terra, propone una ricca carrellata di eccellenze da veri gourmet.

Si chiama “Il gusto dei colli di Brisighella” il concorso a premi promosso dall’Azienda Agricola Terrabusi che parte oggi (25 agosto) alla nuova sala giochi “Miss America” di Cesenatico sulla Statale Adriatica dove, fino al 15 settembre, si potrà degustare gratuitamente una prelibata selezione di prodotti delle campagne faentine.

Un’iniziativa con risvolti anche benefici visto che il valore corrispondente degli eventuali premi non ritirati sarà devoluto ad Emergency.

Ma quali sono i premi in palio? Una cantinetta per il vino, una cena per due persone al ristorante La Teresina di Cesenatico ed un buono per due persone per accesso al parco di “Mirabilandia”.

Come si vince? Semplice, basta essere maggiorenni, recarsi alla “Miss America” sulla statale 16 (davanti al Famila) ed iscriversi gratuitamente alla newsletter compilando il format del concorso con le proprie generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza) indirizzo e-mail ed un recapito telefonico (si potrà partecipare mediante la compilazione di una sola scheda per giornata di partecipazione).

L’individuazione dei vincitori verrà effettuata il 16 settembre alla “Miss America” sotto la sorveglianza di un funzionario della Camera di commercio di Ravenna, attraverso l’estrazione delle schede da un’urna debitamente sigillata.