Alfonsine: donna travolta in bici ricoverata a Cesena in gravi condizioni | VIDEO

Questa mattina verso le ore 9.30 una donna di 52anni è stata investita mentre percorreva in bicicletta piazza Monti ad Alfonsine, da un auto una Fiat Panda guidata da un anziano. La donna è sbalzata sul cofano e poi sul parabrezza per poi finire a terra.dapprima sbalzare la donna sul cofano e poi su parabrezza. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che viste le gravi condizioni hanno preferito il trasporto con l’elicottero al Bufalini di Cesena. Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia locale della Bassa Romagna.