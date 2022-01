Infortunio sul lavoro questa mattina in un’azienda in via Del Marchesato a Marina di Ravenna. Quattro operai sono rimasti intossicati da una nube di gas che si è generata a seguito del riempimento di una cisterna. Fortunatamente nessuno è in gravi condizioni. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli uomini del 118 ed i Carabinieri per le indagini sulle cause.