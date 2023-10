In occasione dell’evento AISM “Una mela per la vita 2023”, il banchetto allestito in Piazza San Francesco a Ravenna ha ricevuto la visita di un ospite di eccezione: Alessandro Borghese, in città per la registrazione di una puntata del programma televisivo “Quattro ristoranti”.

Alessandro Borghese, che è testimonial AISM per questo evento da 10 anni, si è fermato a conversare con la Presidente Provinciale ed i volontari presenti.

L’AISM coglie l’occasione per ricordare che la raccolta fondi legata alle mele proseguirà anche Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre a Ravenna, Faenza, Lugo, Alfonsine, Cannuzzo di Cervia, Riolo Terme e Solarolo.