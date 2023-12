Per verifiche di stabilità su alcuni alberi sono in atto le seguenti modifiche alla viabilità:

divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli:

• nel tratto di via Medaglie d’Oro compreso tra il civico 27 e il civico 37, comprese le aree d’intersezione con via Marozza e via Azzurrini;

• nel tratto di via Azzurrini compreso tra l’intersezione con via Medaglie d’Oro e il civico 10.

Per i veicoli circolanti abitualmente nel tratto indicato di via Medaglie d’Oro sulla direttrice Firenze – Ravenna è consigliato il transito su viale Risorgimento.

Al termine delle operazioni di verifica verrà data comunicazione di ripristino della viabilità ordinaria.

Per attività di manutenzione alla rete autostradale, invece, in via Cascinetto, nel comune di Faenza, i giorni 4, 5, 6 dicembre limitatamente alla fascia oraria dalle ore 9 alle 17, in corrispondenza del sottovia autostradale (A14) verrà disposto un divieto di transito sia per i veicoli che per i pedoni.