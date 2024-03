È online il bando per l’anno 2024-2025 per l’iscrizione ai nidi d’infanzia e ai servizi integrativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il bando sarà aperto fino a lunedì 8 aprile 2024 compreso e le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente online (è necessario avere un’utenza Spid oppure Cie).

L’iscrizione è aperta ai bambini e bambine residenti (o appartenenti a nuclei familiari che, entro il termine di chiusura del bando annuale, hanno presentato richiesta di residenza) nel Comune dove è ubicato il nido o il servizio integrativo d’infanzia.

Possono presentare domanda le famiglie dei bambini nati esclusivamente nel 2022, 2023 e 2024. Per i servizi dove sono presenti le sezioni lattanti (6-11 mesi), possono presentare domanda le famiglie dei bambini nati fino a lunedì 1 aprile 2024 compreso, mentre per i servizi dove non sono presenti le sezioni lattanti possono presentare domanda le famiglie dei bambini nati fino a lunedì 28 febbraio 2024 compreso. In tali servizi, i nati tra l’1 dicembre 2023 e il 28 febbraio 2024 verranno accolti nei limiti dei posti disponibili a esaurimento dei nati 2022 e 2023.

Gli elenchi delle domande pervenute nei termini, con relativo punteggio e scelta dei servizi in ordine di preferenza, vengono pubblicati per un periodo di 15 giorni, dal 17 aprile al 2 maggio 2024 sul sito internet dell’Unione. Dal 13 al 23 maggio 2024 il genitore che ha inoltrato la domanda di iscrizione deve accettare online il posto assegnato, accedendo direttamente alla domanda di iscrizione (la mancata accettazione sarà considerata Rinuncia).

L’Unione – tramite gli Sportelli sociali educativi territoriali – offre un servizio di consulenza alle famiglie che ne avessero bisogno. Sono inoltre in programma open day per fare conoscere le strutture e i servizi alle famiglie.

Tutte le informazioni sul bando, i contatti degli Sportelli sociali educativi e il calendario degli open day sono disponibili al link www.labassaromagna.it/Servizi/Iscriversi-al-nido-d-infanzia.