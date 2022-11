Un po’ a sorpresa, in anticipo rispetto al previsto, stanno per scattare i campionati giovanili di pallanuoto, che vedono il Centro Sub Nuoto Club 2000 impegnare numerosi ragazzi in quattro gruppi, senza dimenticare la costruenda formazione Master.

La squadra Under 16 allenata da Piero Calderoni è stata inserita dalla Fin Regionale nel girone 3 della Fase di Qualificazione del Campionato Emiliano-Romagnolo invernale di categoria, dovendo vedersela con il President Bologna e con la De Akker Bologna domenica prossima 6 novembre alla piscina Sterlino della città felsinea. Alle 14 affronterà il President, alle 16 la De Akker, mentre le due “padrone di casa” si scontreranno alle 18. Il minitorneo invierà le tre squadre alle Semifinali in programma domenica 20 novembre a Reggio Emilia: in quella giornata si affronteranno fra loro le prime classificate dei 4 gironi originari, ugualmente avverrà per le seconde e le terze. Le Finali si svolgeranno il 18 dicembre alla piscina “Carmen Longo” di Bologna e definiranno la classifica conclusiva dal primo al dodicesimo posto.

Lo scorso sabato 22 ottobre coach Calderoni, che ha portato alla piscina “Gambi” di Ravenna una squadra di 14 ragazzi con qualche assenza, ha organizzato il primo “common training”, che è consistito in una seduta di allenamento seguita da una partita amichevole con il team locale. “C’è ancora molto da lavorare – ha detto l’allenatore -: per quasi tutti è il primo anno di Under 16, categoria che richiede più impegno sia fisico che tecnico. Tutto sommato sono contento di quello che abbiamo fatto: ho visto cose buone e anche cose su cui dobbiamo lavorare molto”.

Sabato scorso, sempre a Ravenna, è stata la volta della squadra Under 13, per la quale il calendario non c’è ancora: allenamento e partitella sono stati coordinati da coach Giulia Bonoli coadiuvata da Mattia Moschini, che avevano ai loro ordini 14 ragazzi nati tra il 2009 e il 2011. Prossimamente verrà organizzato un “common training” fra Under 13 e i bambini dell’Acquagoal.

Nell’ambito del progetto che vede il Centro Sub Nuoto Faenza avere con la Pallanuoto Ravenna una squadra unica nell’Under 18 con allenatore l’ex nazionale serbo Wladimir Kucic coadiuvato per Faenza da Annamaria Chillemi, si sono già svolti diversi allenamenti combinati nei due impianti natatori con ambizioni importanti proiettate nei prossimi due-tre anni. I ragazzi della società di Faenza aggregati alla squadra Under 18 della Pallanuoto Ravenna sono Alberto Bolzon, Filippo Dall’Alpi, Tommaso Landi, Michele Leonardi, Riccardo Negri, Andrea Putzu, Gianmaria Renzi. Il Campionato Emilia-Romagna Fin invernale vede la Pallanuoto Ravenna alle prese con Rari Nantes Romagna Forlì, Coopernuoto Carpi, Riccione, Reggiana, Rari Nantes Bologna e Ondablù Formigine. Le quattro gare della prima giornata sono in programma domenica 13 novembre alla piscina di Ravenna: la squadra di casa giocherà alle 16.30 contro la Reggiana. Domenica 27 novembre, ancora a Ravenna, si svolgeranno le Semifinali, mentre giovedì 8 dicembre andranno in scena le Finali alla piscina Sterlino di Bologna che definiranno la classifica dal primo all’ottavo posto.

Intanto la squadra Master sta prendendo forma: dopo un mese di prova, gli iscritti sono una ventina e il loro numero pare destinato a crescere; c’è tanta voglia di partecipare ad un campionato.