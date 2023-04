Ilaria Zane tesserata per la squadra Overcome Team di Faenza, ieri si è classificata prima al Campionato Italiano Assoluto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, su distanza Duathlon Sprint

“una gara tutta d’un fiato, in apnea dal primo all’ultimo metro! Ho cercato fin da subito di rimanere nel gruppo di testa, poi un’ottima transizione in T1 mi ha permesso di andare in fuga con la forte Giorgia Priarone, le gambe c’erano e ho cercato di aumentare il vantaggio, ma purtroppo la mia compagna di fuga ha avuto problemi fisici abbandonando la gara e mi sono trovata nel gruppo nell’ultimo giro bike, ho provato ad andare via, ma era troppo tardi per cercare una fuga, ho mantenuto e scesa dalla bici ho dato tutto! Sono soddisfatta di questo titolo perchè mi da morale per i prossimi appuntamenti importanti”.