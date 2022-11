Entro il 30 novembre 2022 ore 12.00 è possibile inviare la propria candidatura per il ruolo di Membro della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) dell’URF per il triennio 2023-2025.

La CQAP è composta da 7 membri esterni all’Amministrazione, esperti nelle materie attinenti agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale, da intendersi con ampia accezione e per questo in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti a materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.

L’avviso completo in cui sono descritti requisiti è disponibile sul sito dell’Unione della Romagna Faentina, nella sezione Amministrazione Trasparente. La domanda dovrà essere presentata entro le 12:00 del 30 novembre esclusivamente tramite la piattaforma online insieme al proprio curriculum vitae e, nel caso di dipendenti pubblici, l’autorizzazione per l’incarico secondo la disciplina dell’Ente di appartenenza.