Un fondo straordinario per aiutare gli agricoltori alle prese con la siccità finalizzato all’installazione di impianti a basso consumo di acqua. A chiederlo, in un’interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come “accanto alla programmazione di interventi strutturali per aumentare la capacità di trattenere acqua sul territorio, è urgente che, oltre a convocare tavoli di concertazione per definire l’utilizzo migliore di una risorsa vitale e sulla quale ormai convergono molteplici interessi, vengano adottate risposte concrete, dato che territori, imprese e cittadini non possono più tollerare la liturgica dichiarazione di stato di calamità per eccesso o scarsità di acqua”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione regionale “come intenda affrontare il problema della fortissima siccità in Emilia-Romagna e quale sia la situazione dei fiumi emiliano-romagnoli”.

Tagliaferri, inoltre, chiede se la Giunta intenda “istituire un fondo straordinario per gli agricoltori per permettere loro di acquistare e installare i più moderni impianti di irrigazione a basso consumo di acqua”.