“Una “baby gang” ha aggredito due ragazzi ed una ragazza in uno degli abituali teatri del degrado cittadino, Corso Baccarini, il tutto senza che nessuna forza di polizia fosse presente. Il risultato è di due giovani al pronto soccorso, la bicicletta della giovane donna distrutta, spavento e disagio” riporta il capogruppo in consiglio comunale per Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi.

“L’episodio si aggiunge ad analoghe situazioni che si susseguono da tempo, i media raccontano periodicamente di altri episodi di degrado – comunque noti a tutti coloro che frequentano il centro cittadino o le immediate adiacenze – raid in bicicletta sulle scale del duomo, aggressioni fisiche e verbali, parti della piazza “occupate” quasi fossero zone franche, il tutto in una pressoché totale assenza di controlli” critica l’esponente di Fratelli d’Italia.

“L’Amministrazione comunale continua a minimizzare, attacca chi evidenzia il problema, non risolve e non efficienta. Gli strumenti tecnologici messi in campo si stanno rilevando inadeguati, soprattutto perché manca quel coordinamento continuo che stiamo chiedendo da mesi. Non si esce dalla logica degli annunci e delle promesse.

Senza interventi la situazione sarà destinata a peggiorare, e questo accadrà ancora di più dopo l’avvio del processo di desertificazione del centro storico marchiato PUMS.

Gli ordini del giorno e le interrogazioni che a più riprese ho presentato sul tema non hanno minimamente scalfito le granitiche certezze dell’Assessore Bosi e degli altri componenti della Giunta, che ritengono evidentemente la presenza fisica delle forze dell’ordine un inutile orpello”.



Bertozzi chiede azioni più incisive: “Il leitmotiv è “stiamo monitorando”. Bene e i fatti? Difficile usare toni pacati e concilianti di fronte ad una tale mancanza di ascolto, la situazione è difficile e potenzialmente grave, presenteremo l’ennesima interrogazione, ma quello che serve è un intervento deciso da parte di chi ha la possibilità di farlo e che continua invece a restare inerme.

Bene le panchine multicolor, ma preoccupatevi anche di amministrare la sicurezza, ne va del benessere della città e dei suoi abitanti”.