Da oggi, martedì 15 giugno, i ragazzi e le ragazze potranno usufruire dei rinnovati locali della biblioteca per lo studio e la consultazione in sede, il tutto nel rispetto delle normative anti Covid 19.

Gli spazi sono areati, ampi e silenziosi, è presente la connessione wi-fi e ci si può connettere coi i propri dispositivi. Inoltre, per chi lo desidera, c’è la possibilità di studiare nel giardino esterno, compatibilmente con gli eventi in programma.

Molto soddisfatta Raffaella Gasparri, assessore alla Cultura del Comune: “finalmente, dopo la conclusione dei lavori di restauro scientifico del Municipio, la biblioteca ha ritrovato i suoi spazi e può ora garantire agli studenti di avere a disposizione uno spazio adatto ai loro bisogni, con la possibilità di poter studiare assieme ai coetanei, in sicurezza e nel rispetto dei protocolli anti Covid -19. La biblioteca ha visto rinnovati locali ed arredi grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna derivante dal bando Legge 18 – Piano Biliotecari 2020 e dalle donazioni di due privati, e questa riapertura permette di godere appieno delle migliorie apportate. Ci tengo a segnalare che per l’Amministrazione Comunale di Conselice la Cultura riveste un ruolo fondamentale: lo testimoniano le numerose iniziative messe in campo, che vanno dalle presentazioni di libri alla rassegna teatrale”.

L’accesso alle sale sarà consentito, previa prenotazione, negli orari di apertura della biblioteca:

martedì 9,00-13,00 – 15,00-18,30 / mercoledì: 9,00-13,00 giovedì 15,00-18,30 /venerdì 9,00 – 13,00 / sabato 9,00-13,00.

Al momento permangono le seguenti disposizioni: divieto di accesso alle postazioni fisse pc utenti e alla sala emeroteca, bisognerà igienizzarsi le mani all’ingresso e indossare la mascherina all’interno dei locali.