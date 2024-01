Abbandono di rifiuti vicino ai fiumi, Mazzotti (Polizia Provinciale): Un fenomeno che si sta diffondendo

“Abbiamo il dovere tutelare l’ambiente e di lasciarlo come ci è stato dato.” – ha detto in un intervista la Comandate della Polizia Provinciale di Ravenna, Lorenza Mazzotti, confermando che che: “Attualmente l’abbandono dei rifiuti è un grande problema per il nostro territorio, soprattutto quello dell’abbandono dei rifiuti ingombranti, come è capito in diverse zone isolate o vicino ai fiumi, dove scaricano camion interi di fili elettrici o pneumatici.”

Anche se i controlli della Polizia Provinciale sono aumentati il fenomeno persiste,. “Abbandonare costa meno dello smaltimento, – spiega la comandante Mazzotti, – e purtroppo questo fenomeno si sta diffondendo sempre di più.”